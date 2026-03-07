Video xe lao vun vút, tông liên hoàn gây tai nạn
Khoảng 18h49 phút tối 6/3, tài xế điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh, Hà Nội thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe máy.
Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về tình trạng xe tải, xe trung chuyển ngang nhiên chiếm lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Phạm Tu để bốc xếp hàng hóa, ngày 5/3, lực lượng chức năng Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ôtô đi ngược chiều rồi chặn đầu xe đi đúng, khiến nhiều người bức xúc.
Ngày 4/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xã Lạc Đạo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 90 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngày 3/3, nhà thầu vẫn tiếp tục rầm rộ thi công hạ cốt nền đường, nhiều xe ben xếp hàng đậu sẵn chờ chuyển cát đi.
Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một phụ nữ ngã xuống đường sau khi dây điện nghi do xe tải làm đứt, rơi trúng khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa.
Ngày 28/2, nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News cho hay Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) làm việc với tài xế ôtô bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười.
Đường Láng hiện có chiều rộng mỗi bên khoảng 10,5 m mỗi chiều. Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m với tổng mức đầu tư hơn 21.300 tỷ đồng.
Khoảng 15h45 ngày 28/2, đám cháy xảy ra tại thửa đất ở xã Củ Chi (TP.HCM). Công trình bị cháy có diện tích khoảng 280 m2, kết cấu cột sắt, mái và vách tole, được sử dụng làm nơi tập kết mút và cao su phế liệu đã qua sử dụng.
Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bờ biển Hải Thành, phường Đồng Hới (Quảng Trị), một người đàn ông quê Phú Thọ không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đang phối hợp xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng 1/3 vẫn chưa có kết quả.
Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) mang sào tre thực hiện nghi lễ rước lửa thiêng cầu may mắn trong năm mới.