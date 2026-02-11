12 giờ trước
Xã hội
Sau va chạm giao thông giữa 2 ôtô, hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi và đánh nhau giữa trung tâm TP.HCM, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.
12:19 9/2/2026
Xã hội
Chỉ ít phút trước giờ rước dâu, thang máy tại một nhà dân ở phường Hòa Hưng (TP.HCM) bất ngờ gặp sự cố khiến 6 người mắc kẹt, trong đó có cả cô dâu, chú rể.
12:13 9/2/2026
Xã hội
Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại xã Mai Châu.
14:44 7/2/2026
Xã hội
Một xe tải chở hàng "quá khổ", "vượt nóc" đang lưu thông trên đường thì vướng dây điện sau đó một bao hàng rơi xuống trúng người điều khiển xe máy khiến người này bị thương.
19:44 6/2/2026
Xã hội
Ngày 6/2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại diễn biến một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy ở TP.HCM.
11:50 6/2/2026
Xã hội
Ngày 6/2, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại hòm trên địa bàn phường Bến Cát.
16:49 5/2/2026
Xã hội
Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội trực tiếp mở đường, đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu vào tháng 8/2025.
17:44 1/2/2026
Xã hội
Trưa 1/2, người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng ở TP.HCM
17:22 1/2/2026
Xã hội
Chỉ từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tài xế xe bán tải lao vào hành hung dã man người đi đường khiến nạn nhân tử vong vào trưa 30/1.
15:34 31/1/2026
Xã hội
Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.