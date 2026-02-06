Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Xã hội

VIDEO MỚI

Bac bao ve Vien K Tan Trieu gay sot hinh anh

Bác bảo vệ Viện K Tân Triều gây sốt

07:03 15/1/2026 07:03 15/1/2026 Xã hội 2.3K

Hình ảnh bác bảo vệ dùng loa hướng dẫn từng bước đăng ký, quy trình khám bệnh tại Bệnh viện K (Hà Nội) giúp nhiều người dân đến khám bớt bối rối đang được chia sẻ rộng rãi.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý