Xuong mut bi chay hinh anh

Xưởng mút bị cháy

15:18 1/3/2026 15:18 1/3/2026 Xã hội

Khoảng 15h45 ngày 28/2, đám cháy xảy ra tại thửa đất ở xã Củ Chi (TP.HCM). Công trình bị cháy có diện tích khoảng 280 m2, kết cấu cột sắt, mái và vách tole, được sử dụng làm nơi tập kết mút và cao su phế liệu đã qua sử dụng.

Tam buoi toi o bien Nhat Le, mot du khach bi song cuon hinh anh

Tắm buổi tối ở biển Nhật Lệ, một du khách bị sóng cuốn

14:24 1/3/2026 14:24 1/3/2026 Xã hội

Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bờ biển Hải Thành, phường Đồng Hới (Quảng Trị), một người đàn ông quê Phú Thọ không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đang phối hợp xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng 1/3 vẫn chưa có kết quả.

Chen nhau dung sao lay lua dau nam hinh anh

Chen nhau dùng sào lấy lửa đầu năm

14:13 1/3/2026 14:13 1/3/2026 Xã hội

Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) mang sào tre thực hiện nghi lễ rước lửa thiêng cầu may mắn trong năm mới.

Nguoi dan TP.HCM toi 3 ngoi chua thieng cau an mung 1 Tet hinh anh

Người dân TP.HCM tới 3 ngôi chùa thiêng cầu an mùng 1 Tết

12:38 17/2/2026 12:38 17/2/2026 Xã hội 2.8K

Tại chùa Pháp Bảo (phường Tây Hội), chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), chùa Phong Linh (phường Tăng Nhơn Phú) vào sáng sớm cho thấy, không khí tại các điểm chùa đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm hoa tươi, nhang đèn, thành kính bước vào chính điện.

Clip Hai tai xe danh nhau giua duong hinh anh

Clip Hai tài xế đánh nhau giữa đường

15:52 15/2/2026 15:52 15/2/2026 Xã hội 2.3K

Tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TP.HCM). Hai người đàn ông điều khiển ôtô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.

