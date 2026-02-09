Cứu 6 người kẹt trong thang máy trước đám cưới ở TP.HCM
Chỉ ít phút trước giờ rước dâu, thang máy tại một nhà dân ở phường Hòa Hưng (TP.HCM) bất ngờ gặp sự cố khiến 6 người mắc kẹt, trong đó có cả cô dâu, chú rể.
Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại xã Mai Châu.
Một xe tải chở hàng "quá khổ", "vượt nóc" đang lưu thông trên đường thì vướng dây điện sau đó một bao hàng rơi xuống trúng người điều khiển xe máy khiến người này bị thương.
Ngày 6/2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại diễn biến một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy ở TP.HCM.
Ngày 6/2, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại hòm trên địa bàn phường Bến Cát.
Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội trực tiếp mở đường, đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu vào tháng 8/2025.
Trưa 1/2, người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng ở TP.HCM
Chỉ từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tài xế xe bán tải lao vào hành hung dã man người đi đường khiến nạn nhân tử vong vào trưa 30/1.
Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.
Đến 14 giờ ngày 28/1, các lực lượng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.
Clip ghi lại cảnh mộ xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ôtô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm.