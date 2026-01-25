Ngày 23/12, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình “Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ” vào ngày 17/12.