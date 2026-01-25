Cận cảnh cháy chung cư Ehome S Phú Hữu ở TP.HCM
Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp.
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa 24/1, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.
Người dân Hà Nội co ro nhóm lửa, trùm chăn sưởi ấm trên đường phố rét đậm 10 độ C
Chiều nay (23/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc tại Hà Nội.
Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).
Trung tâm hội nghị quốc gia nằm tại số 57 đường Phạm Hùng là nơi tổ chức các đại hội, hội nghị của Đảng, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.
Ngày 16/1, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mang theo hung khí (giống dao rựa) đuổi người tại trước quán cà phê ven sông ở TP Huế.
Sáng 16/1, căn hộ tầng 2 tại một chung cư ở phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Con gái chị Xuân khóc nghẹn nhớ lại lời hẹn dang dở với mẹ.
Khoảnh khắc nghi phạm giết người hỏi đường trong lúc bỏ trốn vào chiều 14/1 được ghi lại qua hệ thống camera an ninh của một hộ dân ven đường.