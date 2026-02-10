Khoảng 23h tối 24/1, nhà xe Tăng Tín dừng đón khách trên đường thuộc địa phận phường Cư Bao thì có 3 người đàn ông bước lên xe. Sau khi lên xe, những người này đòi lục soát để tìm một người tên H. Phụ xe không đồng ý liền bị đánh.