Hiện trường vụ nữ tài xế đi ngược chiều, tông liên tiếp 4 ôtô
Tối muộn 11/2, một nữ tài xế ôtô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ôtô bị hư hỏng.
Camera an ninh của người dân đã ghi lại cảnh xe container tông liên hoàn vào ôtô tải và hai xe máy. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 13/2.
Chiều 11/2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe máy cháy đen, trơ khung nằm giữa đường.
Một ôtô con bất ngờ mất lái, lao dải phân cách cứng đường Lê Đức Thọ (TP.HCM), khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý, gây tai nạn giao thông liên hoàn vào trưa ngày 11/2.
Sáng 10/2, Công an phường Bến Thành (TPHCM) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc ẩu đả xảy ra sau va chạm giao thông tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng.
Sau va chạm giao thông giữa 2 ôtô, hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi và đánh nhau giữa trung tâm TP.HCM, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.
Chỉ ít phút trước giờ rước dâu, thang máy tại một nhà dân ở phường Hòa Hưng (TP.HCM) bất ngờ gặp sự cố khiến 6 người mắc kẹt, trong đó có cả cô dâu, chú rể.
Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại xã Mai Châu.
Một xe tải chở hàng "quá khổ", "vượt nóc" đang lưu thông trên đường thì vướng dây điện sau đó một bao hàng rơi xuống trúng người điều khiển xe máy khiến người này bị thương.
Ngày 6/2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại diễn biến một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy ở TP.HCM.
Ngày 6/2, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại hòm trên địa bàn phường Bến Cát.