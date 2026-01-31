Hiện trường xe bồn bốc cháy, thiêu rụi ôtô, làm đứt dây điện
Đến 14 giờ ngày 28/1, các lực lượng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.
Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.
Đến 14 giờ ngày 28/1, các lực lượng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.
Clip ghi lại cảnh mộ xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ôtô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm.
Rạng sáng 26/1, một vụ cháy lớn bùng phát trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM), khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi.
Khoảng 23h tối 24/1, nhà xe Tăng Tín dừng đón khách trên đường thuộc địa phận phường Cư Bao thì có 3 người đàn ông bước lên xe. Sau khi lên xe, những người này đòi lục soát để tìm một người tên H. Phụ xe không đồng ý liền bị đánh.
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa 24/1, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.
Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp.
Người dân Hà Nội co ro nhóm lửa, trùm chăn sưởi ấm trên đường phố rét đậm 10 độ C
Chiều nay (23/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc tại Hà Nội.
Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).
Trung tâm hội nghị quốc gia nằm tại số 57 đường Phạm Hùng là nơi tổ chức các đại hội, hội nghị của Đảng, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.