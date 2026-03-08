Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đá chó cảnh ở tiệm spa
Chia sẻ với Tiền Phong tối 8/3, anh T., chủ một spa ở đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) vẫn chưa hết bức xúc khi thú cưng bị đá gãy 3 xương sườn.
Ngày 8/3, UBND xã Phù Đổng cho biết, Công an xã đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung liên quan đến việc thu phí giữ xe.
Công an phường Bảy Hiền đang tìm người phụ nữ mặc áo đỏ, váy trắng trong vụ người mặc áo xe ôm công nghệ có dấu hiệu gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất
Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về tình trạng xe tải, xe trung chuyển ngang nhiên chiếm lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Phạm Tu để bốc xếp hàng hóa, ngày 5/3, lực lượng chức năng Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Hàng loạt dự án chống ngập khẩn cấp khắp Hà Nội đang được khẩn trương thi công, với mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 5.579 tỷ đồng.
Khoảng 18h49 phút tối 6/3, tài xế điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh, Hà Nội thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe máy.
Khoảng 20h45, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, qua địa phận xã Vệ Giang, Quảng Ngãi, một đầu kéo đã cố vượt rào chắn khi thanh rào chắn đang hạ tự động, và xe bị mắc kẹt chắn ngang giữa đường ray khi đoàn tàu hỏa số hiệu SE8 chạy hướng Nam - Bắc đang chuẩn bị lao tới.
Ngày 6/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ôtô đi ngược chiều rồi chặn đầu xe đi đúng, khiến nhiều người bức xúc.
Ngày 4/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xã Lạc Đạo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 90 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngày 3/3, nhà thầu vẫn tiếp tục rầm rộ thi công hạ cốt nền đường, nhiều xe ben xếp hàng đậu sẵn chờ chuyển cát đi.
Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một phụ nữ ngã xuống đường sau khi dây điện nghi do xe tải làm đứt, rơi trúng khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa.