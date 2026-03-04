Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bờ biển Hải Thành, phường Đồng Hới (Quảng Trị), một người đàn ông quê Phú Thọ không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đang phối hợp xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng 1/3 vẫn chưa có kết quả.