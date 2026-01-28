Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bac bao ve Vien K Tan Trieu gay sot hinh anh

Bác bảo vệ Viện K Tân Triều gây sốt

07:03 15/1/2026 07:03 15/1/2026 Xã hội 2.3K

Hình ảnh bác bảo vệ dùng loa hướng dẫn từng bước đăng ký, quy trình khám bệnh tại Bệnh viện K (Hà Nội) giúp nhiều người dân đến khám bớt bối rối đang được chia sẻ rộng rãi.

Nhom phu nu rac muoi tra thu tiem anh hinh anh

Nhóm phụ nữ rắc muối trả thù tiệm ảnh

16:41 30/12/2025 16:41 30/12/2025 Xã hội 7.7K

Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.

