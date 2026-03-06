Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguoi dan TP.HCM toi 3 ngoi chua thieng cau an mung 1 Tet hinh anh

Người dân TP.HCM tới 3 ngôi chùa thiêng cầu an mùng 1 Tết

12:38 17/2/2026 12:38 17/2/2026 Xã hội 2.8K

Tại chùa Pháp Bảo (phường Tây Hội), chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), chùa Phong Linh (phường Tăng Nhơn Phú) vào sáng sớm cho thấy, không khí tại các điểm chùa đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm hoa tươi, nhang đèn, thành kính bước vào chính điện.

Clip Hai tai xe danh nhau giua duong hinh anh

Clip Hai tài xế đánh nhau giữa đường

15:52 15/2/2026 15:52 15/2/2026 Xã hội 2.3K

Tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TP.HCM). Hai người đàn ông điều khiển ôtô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.

Can canh chay lon o Cu Chi hinh anh

Cận cảnh cháy lớn ở Củ Chi

15:34 31/1/2026 15:34 31/1/2026 Xã hội 4.4K

Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.

