12:53 17/2/2026
12:53 17/2/2026
Xã hội
Khắp các tuyến phố, phường không còn tiếng còi xe, không còn những bước chân vội vã. Hà Nội đẹp theo một cách riêng, bởi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt của Tết truyền thống.
12:38 17/2/2026
12:38 17/2/2026
Xã hội
1.7K
Tại chùa Pháp Bảo (phường Tây Hội), chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), chùa Phong Linh (phường Tăng Nhơn Phú) vào sáng sớm cho thấy, không khí tại các điểm chùa đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm hoa tươi, nhang đèn, thành kính bước vào chính điện.
17:47 16/2/2026
17:47 16/2/2026
Xã hội
3.6K
Tài xế ôtô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ thách thức lực lượng chức năng, bị xử phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.
08:03 16/2/2026
08:03 16/2/2026
Xã hội
4.4K
Tối muộn 15/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM khiến một cháu nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch.
15:52 15/2/2026
15:52 15/2/2026
Xã hội
2.0K
Tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TP.HCM). Hai người đàn ông điều khiển ôtô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.
19:47 13/2/2026
19:47 13/2/2026
Xã hội
2.8K
Hai đối tượng đi xe máy tới tiệm tạp hóa trên đường Lê Chí Dân (phường Phú An, TPHCM). Một trong hai đi vào bên trong, ôm hai thùng bia rồi bất ngờ bỏ chạy.
15:51 13/2/2026
15:51 13/2/2026
Xã hội
13.7K
Camera an ninh của người dân đã ghi lại cảnh xe container tông liên hoàn vào ôtô tải và hai xe máy. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 13/2.
07:19 12/2/2026
07:19 12/2/2026
Xã hội
15.7K
Tối muộn 11/2, một nữ tài xế ôtô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ôtô bị hư hỏng.
19:11 11/2/2026
19:11 11/2/2026
Xã hội
1.8K
Chiều 11/2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe máy cháy đen, trơ khung nằm giữa đường.
17:17 11/2/2026
17:17 11/2/2026
Xã hội
2.8K
Một ôtô con bất ngờ mất lái, lao dải phân cách cứng đường Lê Đức Thọ (TP.HCM), khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý, gây tai nạn giao thông liên hoàn vào trưa ngày 11/2.