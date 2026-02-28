Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Clip Hai tai xe danh nhau giua duong hinh anh

Clip Hai tài xế đánh nhau giữa đường

15:52 15/2/2026 15:52 15/2/2026 Xã hội 2.3K

Tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TP.HCM). Hai người đàn ông điều khiển ôtô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.

Can canh chay lon o Cu Chi hinh anh

Cận cảnh cháy lớn ở Củ Chi

15:34 31/1/2026 15:34 31/1/2026 Xã hội 4.4K

Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.

Clip xe tai chen ep xe oto hinh anh

Clip xe tải chèn ép xe ôtô

13:57 28/1/2026 13:57 28/1/2026 Xã hội

Clip ghi lại cảnh mộ xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ôtô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm.

Video Phu xe bi hanh hung hinh anh

Video Phụ xe bị hành hung

16:05 25/1/2026 16:05 25/1/2026 Xã hội

Khoảng 23h tối 24/1, nhà xe Tăng Tín dừng đón khách trên đường thuộc địa phận phường Cư Bao thì có 3 người đàn ông bước lên xe. Sau khi lên xe, những người này đòi lục soát để tìm một người tên H. Phụ xe không đồng ý liền bị đánh.

Clip nguoi dan ong dap guong chieu hau oto hinh anh

Clip người đàn ông đập gương chiếu hậu ôtô

06:25 25/1/2026 06:25 25/1/2026 Xã hội

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa 24/1, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.

Can canh chay chung cu o TP.HCM hinh anh

Cận cảnh cháy chung cư ở TP.HCM

11:32 24/1/2026 11:32 24/1/2026 Xã hội 3.8K

Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp.

