16:54 26/4/2026
Đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 26/4. Theo phản ánh của du khách D.F, sau khi mua đôi giày tại cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang được vài ngày thì đế bị bung. Khi khách quay lại phản ánh lỗi sản xuất để yêu cầu xử lý, nữ nhân viên thay vì giải quyết đã nổi nóng, ném thẳng chiếc giày vào mặt khách.
14:25 26/4/2026
Ngày 26/4, xuất hiện một đoạn clip do người dân ghi lại hình ảnh phương tiện xe máy do người phụ nữ điều khiển, phía sau chở thêm 1 phụ nữ khác phóng bạt mạng trên cao tốc.
15:13 26/4/2026
Chiều 26/4, anh Phan Văn Bình (SN 1981, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, vào sáng cùng ngày, trong lúc đang đưa khách đi câu cá, khi tàu vừa di chuyển đến khu vực biển Quy Nhơn Đông thì bất ngờ bắt gặp đàn cá heo.
11:00 26/4/2026
Sáng 26/4, tại một nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện đám cháy lớn với những cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm.
07:48 26/4/2026
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đám cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, Công an Thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 90 cán bộ, chiến sĩ, 10 xe chữa cháy và 2 robot dập đám cháy.
08:06 26/4/2026
Tối 25/4, tại Công viên Văn Lang, tỉnh Phú Thọ, đông đảo người dân, du khách trầm trồ trước màn trình diễn pháo hoa đặc sắc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
19:53 24/4/2026
Clip mới cho thấy nam sinh ở Đắk Lắk điều khiển xe máy có dấu hiệu độ pô gây tiếng nổ lớn, chạy với tốc độ cao trước khi lao xuống mương, dẫn đến tử vong.
19:13 24/4/2026
Nhiều hộ dân tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) tiến hành di dời tài sản tới nơi ở mới để bàn giao mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long dài hơn 3,2 km. Dự án đã chậm tiến độ gần 6 năm.
09:19 25/4/2026
Khoảng 11h01 ngày 23/4, khi tàu khách SE2 chuẩn bị chạy qua khu vực xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên đường sắt hạ thanh chắn theo quy trình, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy lao tới khu vực giao cắt và tông trực diện vào cần chắn. Cú va chạm khiến cần chắn bị gãy.
18:42 24/4/2026
Rạng sáng 24/4, tại nút giao thuộc thôn Bình An, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe taxi làm hai người thương vong.