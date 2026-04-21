Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

7/4/2026 Xã hội

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá đi lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạnh phúc của nhân dân.

Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Lê Minh Hưng

7/4/2026 Xã hội

Chiều nay (7/4), Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Clip vụ ẩu đả trên phố do mâu thuẫn kinh doanh

4/4/2026 Xã hội

Do phát sinh mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa N.T.T.N. và V.M.T. (SN 2010, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM), nhóm người trên đã xảy ra xô xát, đánh nhau trước số nhà 281 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng gây náo loạn khu vực.

Cận cảnh đường nghìn tỷ khó đi ở TP.HCM

3/4/2026 Xã hội

Tuyến đường Lê Chí Dân (đoạn qua phường Phú An và Chánh Hiệp, TP.HCM, trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lại khiến người dân "dở khóc dở cười" với hệ thống vạch kẻ đường bất hợp lý.

Clip cháy trụ điện ở TP.HCM

29/3/2026 Xã hội

Khoảng 18h ngày 29/3 người dân phát hiện lửa bùng phát từ trụ điện trên đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, triển khai dập tắt đám cháy sau đó.

Clip CSGT lập biên bản xử phạt vì đi xe hết hạn đăng kiểm

29/3/2026 Xã hội

Sáng 28/3, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm tra tổ công tác Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phát hiện ôtô do ông Đ.Q.V (49 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển tham gia giao thông khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Clip: Di dời chiếc máy bay Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau.

29/3/2026 Xã hội

Tối 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau﻿ huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cẩu chuyên dụng, xe siêu trường siêu trọng﻿, vận chuyển máy bay từ đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên về trụ sở đơn vị tại đường 3/2, phường Tân Thành, cách đó khoảng 4 km.

