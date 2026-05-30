Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Xã hội

VIDEO MỚI

Clip ca heo hong boi loi o bien Do Son hinh anh

Clip cá heo hồng bơi lội ở biển Đồ Sơn

19:11 10/5/2026 19:11 10/5/2026 Xã hội 1.7K

Sáng 10/5, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã phát hiện một đàn cá heo với số lượng hơn 20 con tại khu vực cách đảo Hòn Dấu khoảng hơn 1 hải lý. Đặc biệt, trong đàn này có cả cá heo hồng quý hiếm.

Clip canh cao xoa so dien thoai duong day nong tren cao toc hinh anh

Clip cảnh cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc

17:14 10/5/2026 17:14 10/5/2026 Xã hội 1.9K

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe tải dùng dụng cụ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ và sửa chữa lốp được gắn bên đường cao tốc. Sự việc được xác định xảy ra tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Clip: Nguoi dan ong hanh hung phu nu hinh anh

Clip: Người đàn ông hành hung phụ nữ

17:43 26/4/2026 17:43 26/4/2026 Xã hội 17.8K

Mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh tượng bạo lực xảy ra vào khoảng 21h53 ngày 24/4. Theo nội dung video, một người đàn ông bất ngờ lao tới, dùng chân đá thẳng vào mặt một người phụ nữ (được xác định là quản lý của quán nhậu).

Clip: Nhan vien nem giay vao mat du khach hinh anh

Clip: Nhân viên ném giày vào mặt du khách

16:54 26/4/2026 16:54 26/4/2026 Xã hội 2.4K

Đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 26/4. Theo phản ánh của du khách D.F, sau khi mua đôi giày tại cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang được vài ngày thì đế bị bung. Khi khách quay lại phản ánh lỗi sản xuất để yêu cầu xử lý, nữ nhân viên thay vì giải quyết đã nổi nóng, ném thẳng chiếc giày vào mặt khách.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý