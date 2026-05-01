Ẩu đả vì mâu thuẫn trong hầm vượt sông Sài Gòn
Do bức xúc, Gia quay lại chửi bới, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại rồi sau đó cả hai dừng xe lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự và làm ngã xe người đi đường.
Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ôtô tại cửa hàng xăng dầu khiến hai người tử vong.
Phát hiện có 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà đang cháy, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc ô tô vượt phải gây tai nạn cho người mở cửa xe đang dừng đỗ. Vụ tai nạn trên đã khiến một người bị thương nặng, đang cấp cứu.
Chiều 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện trục vớt vật thể nghi xác xe tăng lộ ra tại bãi biển Quy Nhơn.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mở cửa ôtô đang chạy rồi nhảy xuống đường sau khi mâu thuẫn với bạn gái.
Khoảng 13h30 ngày 28/4, ở giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), một xe tải bất ngờ lao vào các xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.
Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ nhà và di dời tài sản để bàn giao mặt bằng dự án nút giao Phạm Tu - Xa La (phường Thanh Liệt, Hà Nội) sau gần 10 năm đình trệ.
Một trang trại nuôi gà trên địa bàn xã Con Cuông, Nghệ An vừa xảy ra sự cố chập điện khiến hơn 5.000 con gà bị chết, gây thiệt hại nặng nề.
Mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh tượng bạo lực xảy ra vào khoảng 21h53 ngày 24/4. Theo nội dung video, một người đàn ông bất ngờ lao tới, dùng chân đá thẳng vào mặt một người phụ nữ (được xác định là quản lý của quán nhậu).
Đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 26/4. Theo phản ánh của du khách D.F, sau khi mua đôi giày tại cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang được vài ngày thì đế bị bung. Khi khách quay lại phản ánh lỗi sản xuất để yêu cầu xử lý, nữ nhân viên thay vì giải quyết đã nổi nóng, ném thẳng chiếc giày vào mặt khách.