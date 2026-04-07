15:55 7/4/2026
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá đi lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạnh phúc của nhân dân.
09:17 7/4/2026
9.9K
495/495 đại biểu Quốc hội sáng 7/4 tán thành thông qua nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
07:14 7/4/2026
3.5K
Tối ngày 6/4, mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ trung niên cố tình vượt rào chắn khi tàu đang tới, sau đó hành hung nhân viên gác chắn.
18:52 5/4/2026
18:52 5/4/2026
Rạng sáng ngày 4/4, con voi rừng xuất hiện tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, băng qua quốc lộ rồi phá rào thép, xâm nhập khu vực trường học.
21:56 6/4/2026
3.2K
Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực lề bên hồ Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) khiến ít nhất 4 người chết, nhiều người bị thương.
21:53 6/4/2026
1.2K
Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người cự cãi, giằng co với lực lượng CSGT trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Bình Chánh) tối 4/4 đã gây xôn xao mạng xã hội.
11:47 6/4/2026
11:47 6/4/2026
12.8K
Sáng 6/4, với 491/491 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.
16:34 4/4/2026
16:34 4/4/2026
4.7K
Do phát sinh mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa N.T.T.N. và V.M.T. (SN 2010, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM), nhóm người trên đã xảy ra xô xát, đánh nhau trước số nhà 281 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng gây náo loạn khu vực.
07:34 4/4/2026
07:34 4/4/2026
1.3K
Sau hơn một năm thi công, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) dần lộ diện các hạng mục kết cấu chính. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng.
06:23 4/4/2026
06:23 4/4/2026
1.0K
Đại diện Cục Chăn nuôi - Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Có sự đứt gãy trong cả 3 khâu: kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của lực lượng chức năng.