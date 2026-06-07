Toàn cảnh cầu Đuống mới 1.800 tỷ đồng dự kiến thông xe tháng 9/2026
Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.
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Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.
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