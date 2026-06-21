Video: 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Chiều 21/6, vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế, TP Đồng Nai, khiến giao thông trên tuyến ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.
Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.
Chiều 21/6, vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế, TP Đồng Nai, khiến giao thông trên tuyến ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.
Sau 8 tháng thi công, ba trụ tháp chính cầu Thượng Cát (Hà Nội) dần hình thành giữa lòng sông Hồng. Cây cầu được đầu tư 7.300 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Sau nhiều tháng giải phóng mặt bằng, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Trung Kính dần lộ diện. Hà Nội dự kiến bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30/6.
Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.
Sáng 14/6 tại khu vực vịnh Lan Hạ, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xảy ra cú đâm va mạnh giữa hai tàu. Dù được ứng cứu nhanh, vụ tai nạn vẫn khiến một phụ nữ tử vong.
Sau 5 tháng thi công, đại công trường hoạt động gần như xuyên ngày đêm, tăng tốc để bám sát tiến độ xây dựng của sân vận động Hùng Vương ở phía nam thủ đô.
Chiều 7/6, xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi). Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.
Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, Hà Nội, có diện tích 19,99 ha, là thành phần độc lập ban đầu thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu (Hà Nội) đã ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.