Clip vụ ẩu đả trên đường phố
Hai nhóm thanh thiếu niên lao vào đánh nhau, trong đó một người bị đánh hội đồng giữa đường Hoàng Sa, gần cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TPHCM), đang gây bức xúc trên mạng xã hội.
Tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đổ bộ vào Quảng Ninh khiến khu vực các đảo thuộc Đặc khu Cô Tô có gió giật mạnh, sóng cao 3-4 mét. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.
Hai nhóm thanh thiếu niên lao vào đánh nhau, trong đó một người bị đánh hội đồng giữa đường Hoàng Sa, gần cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TPHCM), đang gây bức xúc trên mạng xã hội.
Bộ phim tài liệu "Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả" phát sóng lúc 20h10 ngày 1/7 trên kênh VTV1.
Đường song hành Vành đai 4 dự kiến thông xe kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội trong tháng 6 này, sau gần 3 năm triển khai thi công.
Tối 21/6, Rừng ở xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) bốc cháy dữ dội; lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận, không chế vụ cháy rừng trên địa bàn.
Theo hình ảnh được camera an ninh tại sân pickleball ghi lại, vào khoảng 16 giờ chiều 21/6, khi người này đang chơi cùng những người bạn trên sân thì bất ngờ khuỵu xuống, nằm ngửa và bất tỉnh.
Chiều 21/6, vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế, TP Đồng Nai, khiến giao thông trên tuyến ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.
Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.
Sau 8 tháng thi công, ba trụ tháp chính cầu Thượng Cát (Hà Nội) dần hình thành giữa lòng sông Hồng. Cây cầu được đầu tư 7.300 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Sau nhiều tháng giải phóng mặt bằng, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Trung Kính dần lộ diện. Hà Nội dự kiến bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30/6.
Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.