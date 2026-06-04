Toàn cảnh mặt bằng sạch của dự án nút giao 1.500 tỷ đồng
Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu (Hà Nội) đã ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.
Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, Hà Nội, có diện tích 19,99 ha, là thành phần độc lập ban đầu thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu (Hà Nội) đã ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.
Tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp liên tục.
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Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song phương tiện bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.
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