Diện mạo sân vận động 60.000 chỗ ngồi sau 8 tháng thi công
Sau hơn 8 tháng triển khai, các hạng mục chính của sân vận động PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) dần thành hình. Phần kết cấu khán đài 60.000 chỗ ngồi hiện lên rõ nét.
Mưa lớn kéo dài, lũ trên suối chảy siết khiến một ngôi nhà hai tầng ở xã Khổng Lào (Lai Châu) bị lũ cuốn sập xuống suối.
Sau hơn 8 tháng triển khai, các hạng mục chính của sân vận động PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) dần thành hình. Phần kết cấu khán đài 60.000 chỗ ngồi hiện lên rõ nét.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai (Hà Nội) có tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý I/2027.
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