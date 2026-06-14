10 phút trước
21:56 14/6/2026
Xã hội
Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.
20:00 9/6/2026
20:00 9/6/2026
Xã hội
5.8K
Sau 5 tháng thi công, đại công trường hoạt động gần như xuyên ngày đêm, tăng tốc để bám sát tiến độ xây dựng của sân vận động Hùng Vương ở phía nam thủ đô.
19:13 7/6/2026
19:13 7/6/2026
Xã hội
Chiều 7/6, xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi). Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
06:27 7/6/2026
06:27 7/6/2026
Xã hội
3.9K
Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.
06:05 4/6/2026
06:05 4/6/2026
Xã hội
1.8K
Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, Hà Nội, có diện tích 19,99 ha, là thành phần độc lập ban đầu thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
13:09 1/6/2026
13:09 1/6/2026
Xã hội
1.9K
Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu (Hà Nội) đã ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.
23:04 30/5/2026
23:04 30/5/2026
Xã hội
Tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp liên tục.
21:50 30/5/2026
21:50 30/5/2026
Xã hội
1.7K
Ngày 30/5, trên tuyến Quốc lộ 27 (đường Nguyễn Thái Bình), tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ va chạm mạnh khiến một người tử vong, hai người bị thương.
13:35 29/5/2026
13:35 29/5/2026
Xã hội
Hình ảnh vòi rồng xuất hiện khu vực phường Hoàng Bồ, Quảng Ninh, được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.
10:16 29/5/2026
10:16 29/5/2026
Xã hội
3.6K
Sau 6 tháng thi công, các cột trụ cầu Hồng Hà (Hà Nội) dần hình thành trên mặt nước và bên bờ sông Hồng.