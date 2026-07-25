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Video Xã hội

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Hiện trường cháy rừng ở Nghệ An

Hiện trường cháy rừng ở Nghệ An

23:37 21/6/2026 23:37 21/6/2026 Xã hội

Tối 21/6, Rừng ở xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) bốc cháy dữ dội; lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận, không chế vụ cháy rừng trên địa bàn.

Lời kể ám ảnh của nhân chứng trong vụ thảm án ở Bắc Ninh

Lời kể ám ảnh của nhân chứng trong vụ thảm án ở Bắc Ninh

18:45 21/6/2026 18:45 21/6/2026 Xã hội 5.5K

Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.

Clip: Ôtô va chạm container, lao vào dải phân cách

Clip: Ôtô va chạm container, lao vào dải phân cách

21:56 14/6/2026 21:56 14/6/2026 Xã hội

Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Phát hiện dòi trong xôi

Phát hiện dòi trong xôi

17:57 25/5/2026 17:57 25/5/2026 Xã hội

Nhiều dòi trong hộp xôi mua ở tiệm bánh mì Hạnh Phúc ở thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Clip cá heo hồng bơi lội ở biển Đồ Sơn

Clip cá heo hồng bơi lội ở biển Đồ Sơn

19:11 10/5/2026 19:11 10/5/2026 Xã hội 1.8K

Sáng 10/5, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã phát hiện một đàn cá heo với số lượng hơn 20 con tại khu vực cách đảo Hòn Dấu khoảng hơn 1 hải lý. Đặc biệt, trong đàn này có cả cá heo hồng quý hiếm.

Clip cảnh cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc

Clip cảnh cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc

17:14 10/5/2026 17:14 10/5/2026 Xã hội 2.0K

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe tải dùng dụng cụ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ và sửa chữa lốp được gắn bên đường cao tốc. Sự việc được xác định xảy ra tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

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