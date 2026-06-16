Clip: Tàu du lịch đâm chìm tàu vỏ gỗ trên vịnh, một phụ nữ tử vong
Sáng 14/6 tại khu vực vịnh Lan Hạ, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xảy ra cú đâm va mạnh giữa hai tàu. Dù được ứng cứu nhanh, vụ tai nạn vẫn khiến một phụ nữ tử vong.
Sau nhiều tháng giải phóng mặt bằng, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Trung Kính dần lộ diện. Hà Nội dự kiến bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30/6.
Sáng 14/6 tại khu vực vịnh Lan Hạ, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xảy ra cú đâm va mạnh giữa hai tàu. Dù được ứng cứu nhanh, vụ tai nạn vẫn khiến một phụ nữ tử vong.
Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.
Sau 5 tháng thi công, đại công trường hoạt động gần như xuyên ngày đêm, tăng tốc để bám sát tiến độ xây dựng của sân vận động Hùng Vương ở phía nam thủ đô.
Chiều 7/6, xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi). Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.
Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, Hà Nội, có diện tích 19,99 ha, là thành phần độc lập ban đầu thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu (Hà Nội) đã ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.
Tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp liên tục.
Ngày 30/5, trên tuyến Quốc lộ 27 (đường Nguyễn Thái Bình), tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ va chạm mạnh khiến một người tử vong, hai người bị thương.
Hình ảnh vòi rồng xuất hiện khu vực phường Hoàng Bồ, Quảng Ninh, được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.