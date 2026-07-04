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Video Xã hội

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Phat hien doi trong xoi hinh anh

Phát hiện dòi trong xôi

17:57 25/5/2026 17:57 25/5/2026 Xã hội

Nhiều dòi trong hộp xôi mua ở tiệm bánh mì Hạnh Phúc ở thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Clip ca heo hong boi loi o bien Do Son hinh anh

Clip cá heo hồng bơi lội ở biển Đồ Sơn

19:11 10/5/2026 19:11 10/5/2026 Xã hội 1.8K

Sáng 10/5, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã phát hiện một đàn cá heo với số lượng hơn 20 con tại khu vực cách đảo Hòn Dấu khoảng hơn 1 hải lý. Đặc biệt, trong đàn này có cả cá heo hồng quý hiếm.

Clip canh cao xoa so dien thoai duong day nong tren cao toc hinh anh

Clip cảnh cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc

17:14 10/5/2026 17:14 10/5/2026 Xã hội 2.0K

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe tải dùng dụng cụ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ và sửa chữa lốp được gắn bên đường cao tốc. Sự việc được xác định xảy ra tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

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