Nghi xe tải làm đứt dây điện, người phụ nữ ngã nhào giữa quốc lộ
Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một phụ nữ ngã xuống đường sau khi dây điện nghi do xe tải làm đứt, rơi trúng khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa.
Ngày 28/2, nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News cho hay Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) làm việc với tài xế ôtô bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười.
Đường Láng hiện có chiều rộng mỗi bên khoảng 10,5 m mỗi chiều. Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m với tổng mức đầu tư hơn 21.300 tỷ đồng.
Khoảng 15h45 ngày 28/2, đám cháy xảy ra tại thửa đất ở xã Củ Chi (TP.HCM). Công trình bị cháy có diện tích khoảng 280 m2, kết cấu cột sắt, mái và vách tole, được sử dụng làm nơi tập kết mút và cao su phế liệu đã qua sử dụng.
Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bờ biển Hải Thành, phường Đồng Hới (Quảng Trị), một người đàn ông quê Phú Thọ không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đang phối hợp xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng 1/3 vẫn chưa có kết quả.
Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) mang sào tre thực hiện nghi lễ rước lửa thiêng cầu may mắn trong năm mới.
Đúng vào cao điểm kết tinh, đợt mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống khiến hơn 1.200 ha muối tại Cà Mau bị thiệt hại hoàn toàn.
Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh nữ chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai phụ nữ lạ mặt.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ vụ việc một ôtô lao vào nhóm người tại cây xăng ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt vào chiều 25/2.
Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.
Khoảng 15h ngày 24/2 (mùng 8 Tết), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.