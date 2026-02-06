Cứu thành công gia đình trong vụ cháy trại hòm ở TP.HCM
Ngày 6/2, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại hòm trên địa bàn phường Bến Cát.
Ngày 6/2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại diễn biến một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy ở TP.HCM.
Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội trực tiếp mở đường, đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu vào tháng 8/2025.
Trưa 1/2, người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng ở TP.HCM
Chỉ từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tài xế xe bán tải lao vào hành hung dã man người đi đường khiến nạn nhân tử vong vào trưa 30/1.
Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.
Đến 14 giờ ngày 28/1, các lực lượng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.
Clip ghi lại cảnh mộ xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ôtô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm.
Rạng sáng 26/1, một vụ cháy lớn bùng phát trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM), khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi.
Khoảng 23h tối 24/1, nhà xe Tăng Tín dừng đón khách trên đường thuộc địa phận phường Cư Bao thì có 3 người đàn ông bước lên xe. Sau khi lên xe, những người này đòi lục soát để tìm một người tên H. Phụ xe không đồng ý liền bị đánh.
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa 24/1, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.