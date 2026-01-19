Người Hà Nội đi bão xuyên đêm mừng U23 Việt Nam
Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.
Trung tâm hội nghị quốc gia nằm tại số 57 đường Phạm Hùng là nơi tổ chức các đại hội, hội nghị của Đảng, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
Ngày 16/1, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mang theo hung khí (giống dao rựa) đuổi người tại trước quán cà phê ven sông ở TP Huế.
Sáng 16/1, căn hộ tầng 2 tại một chung cư ở phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Con gái chị Xuân khóc nghẹn nhớ lại lời hẹn dang dở với mẹ.
Khoảnh khắc nghi phạm giết người hỏi đường trong lúc bỏ trốn vào chiều 14/1 được ghi lại qua hệ thống camera an ninh của một hộ dân ven đường.
Hình ảnh bác bảo vệ dùng loa hướng dẫn từng bước đăng ký, quy trình khám bệnh tại Bệnh viện K (Hà Nội) giúp nhiều người dân đến khám bớt bối rối đang được chia sẻ rộng rãi.
Tài xế xe buýt tuyến số 85 tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe, nữ tiếp viên kịp thời tắt máy giúp phương tiện dừng lại an toàn, hạn chế rủi ro tai nạn.
Công an TP.HCM vừa xử phạt một người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool không đội mũ bảo hiểm và che khuất biển số xe với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy sáng 12/1 trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh, đoạn qua phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), khiến nhiều phương tiện hư hỏng, một số người bị thương.
Sáng 12/1, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng điều tra, truy xét một nhóm khoảng 20 người có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn vào tối 11/1.