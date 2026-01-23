Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết HDV này đã bị đình chỉ.