Gần 9h ngày 13/12, anh Võ Thịnh (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng ở sân nhà thì bắt gặp rắn lớn bò vào. Anh bình tĩnh quan sát con rắn, dùng chân giẫm vào thân rắn rồi dùng tay không bắt sống rắn lớn.