Ngày 25/11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.