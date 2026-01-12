Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhom phu nu rac muoi tra thu tiem anh hinh anh

Nhóm phụ nữ rắc muối trả thù tiệm ảnh

16:41 30/12/2025 16:41 30/12/2025 Xã hội 7.7K

Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.

Cho du tan cong nguoi phu nu o Ha Noi hinh anh

Chó dữ tấn công người phụ nữ ở Hà Nội

19:15 26/12/2025 19:15 26/12/2025 Xã hội 6.9K

Ngày 26/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân (Hà Nội) cho biết chính quyền xã giao công an điều tra, xử lý vụ chó dữ lao vào đám đông, tấn công người phụ nữ.

Nguoi dan ong binh tinh bat ran khien nguoi xem thot tim hinh anh

Người đàn ông bình tĩnh bắt rắn khiến người xem thót tim

09:27 15/12/2025 09:27 15/12/2025 Xã hội 2.9K

Gần 9h ngày 13/12, anh Võ Thịnh (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng ở sân nhà thì bắt gặp rắn lớn bò vào. Anh bình tĩnh quan sát con rắn, dùng chân giẫm vào thân rắn rồi dùng tay không bắt sống rắn lớn.

