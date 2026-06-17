Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm
Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.
Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.
Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.
Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Đại diện Bắc Âu cụ thể hóa lợi thế thể hình để nới rộng cách biệt trước Iraq ở trận ra quân sáng 17/6.
Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Thorstvedt giúp Na Uy ấn định chiến thắng ngày ra quân.
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.
Không chỉ thi đấu ấn tượng trên sân, Nhật Bản đang xây dựng bản sắc riêng của họ nơi khán đài cổ vũ.
Sau khi Scotland thắng Haiti 1-0 hôm 14/6, John McGinn nhặt chiếc điện thoại bị rơi của một CĐV rồi chụp selfie, tạo khoảnh khắc đẹp tại World Cup 2026.
Sáng 16/6, Romelu Lukaku ghi bàn giúp Bỉ hòa Ai Cập 1-1 thuộc bảng G World Cup 2026.