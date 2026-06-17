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Video Thể thao World Cup 2026

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Iran quan binh ty so hinh anh

Iran quân bình tỷ số

10:12 16/6/2026 10:12 16/6/2026 World Cup 2026

Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.

Video pha hong an kho tin cua Canada hinh anh

Video pha hỏng ăn khó tin của Canada

05:51 13/6/2026 05:51 13/6/2026 World Cup 2026

Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.

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