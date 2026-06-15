Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức
Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.
Bàn thắng trên chấm 11m của cầu thủ Arsenal giúp Đức tạm dẫn 3-1 trước Curacao tại trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 sáng 15/6.
Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.
Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.
Mọi nỗ lực của Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia trở nên vô nghĩa trong trận thua 0-2 trước Australia ở bảng D World Cup 2026.
Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.
Sáng 13/6, tuyển Mỹ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Paraguay.
Sáng 13/6, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ trước Paraguay.
Sáng 13/6, Mauricio ghi bàn danh dự cho Paraguay trong thất bại 1-4 trước tuyển Mỹ ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, Giovanni Reyna ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Mỹ trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.
Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.