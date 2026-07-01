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Highlights Panama 0-2 Anh hinh anh

Highlights Panama 0-2 Anh

18:16 28/6/2026 18:16 28/6/2026 World Cup 2026

Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.

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