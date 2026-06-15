Lực lượng ứng phó khẩn cấp Romania cho biết, vụ nổ từ một UAV nghi của Nga vào ngày 29/5 đã làm bùng phát đám cháy tại một căn hộ tầng 10. Sự việc khiến 70 người phải sơ tán và 2 người được điều trị y tế ngay tại hiện trường.