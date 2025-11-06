10:06 4/11/2025
Thế giới
Tòa tháp có từ thời trung cổ Torre dei Conti nằm ở thành phố Rome (Italy) vừa bị đổ sập một phần trong lúc hoạt động trùng tu đang diễn ra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng và 3 công nhân khác bị thương.
Thế giới
Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.
Thế giới
Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.
Thế giới
Tối 4/11, chuyến bay chở hàng mang số hiệu 2976 của hãng UPS Airlines gặp nạn, bốc cháy dữ dội và rơi xuống khu công nghiệp ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali thuộc bang Kentucky. Vụ việc khiến 3 người vận hành chuyến bay thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.
Thế giới
Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.
Thế giới
Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Thế giới
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa xuất hiện tại giải chạy marathon tổ chức ở thành phố New York (Mỹ) với vết thương bí ẩn trên mũi.
Thế giới
Dịp lễ Halloween năm nay, phó tướng của ông Trump - Phó tổng thống Mỹ JD Vance - gây sốt mạng xã hội với màn hóa trang thành chính mình. Ông Vance đội tóc giả, tự hóa trang thành hình ảnh châm biếm "JD béo tóc xoăn" mà một số cư dân mạng từng sử dụng.
Thế giới
Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ gỗ quý, nhân dịp ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc sau 11 năm.
Thế giới
Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.