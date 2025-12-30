13 giờ trước
05:52 30/12/2025
Thế giới
2.2K
Từ ngày 21/12, Tuần duyên Mỹ đã ra lệnh yêu cầu tàu Bella 1 dừng lại, khi tàu này hoạt động trên vùng biển gần Venezuela. Dù vậy, Bella 1 không hợp tác và vẫn né tránh Tuần duyên Mỹ trong suốt những ngày qua dẫn đến cuộc truy đuổi đã kéo dài gần một tuần.
13:38 29/12/2025
13:38 29/12/2025
Thế giới
Ngày 28/12, một đoàn tàu chở 250 người bị trật bánh, một số toa lao xuống hẻm núi ở miền nam Mexico, khiến ít nhất 13 người chết, gần 100 người bị thương.
08:21 28/12/2025
08:21 28/12/2025
Thế giới
Trận động đất mạnh 7 độ vừa xảy ra ngoài khơi vùng đông bắc Đài Loan (Trung Quốc) trong tối 27/12, dư chấn có thể cảm nhận rõ tại thành phố Đài Bắc, nhiều tòa nhà đã bị rung lắc.
10:15 26/12/2025
10:15 26/12/2025
Thế giới
3.3K
Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.
13:31 24/12/2025
13:31 24/12/2025
Thế giới
Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12, cách thức tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều nét mới mẻ, thu hút sự quan tâm đặc biệt.
15:48 23/12/2025
15:48 23/12/2025
Thế giới
1.5K
Saudi Arabia, quốc gia vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt và những sa mạc mênh mông, đang trải qua một hiện tượng thời tiết hiếm thấy khi tuyết rơi, mưa lớn kèm theo nhiệt độ giảm sâu.
11:38 23/12/2025
11:38 23/12/2025
Thế giới
9.1K
Chiều 22/12, quân đội Thái Lan đã tập kích bằng đạn pháo vào 2 tòa nhà được cho là các ổ lừa đảo tại thành phố biên giới Poipet (Campuchia). Các băng đảng lừa đảo Trung Quốc - Campuchia đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi khu vực Poipet.
18:31 22/12/2025
18:31 22/12/2025
Thế giới
7.6K
Chính quyền Myanmar khẳng định kiên quyết phá dỡ các trại lừa đảo, động thái này được tiến hành trong bối cảnh Washington tuyên bố đã điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực.
09:13 22/12/2025
09:13 22/12/2025
Thế giới
Cặp du khách Anh Joel và Emilia không giấu nổi sự kinh ngạc khi trải nghiệm Thâm Quyến hiện đại: robot pha cà phê tạo hình nghệ thuật, taxi tự lái, đặt gelato và nhận hàng bằng drone.
12:20 21/12/2025
12:20 21/12/2025
Thế giới
Thái tử Anh William vừa đưa con trai cả - Hoàng tử George - đến tham gia hoạt động tình nguyện tại tổ chức hỗ trợ người vô gia cư The Passage.