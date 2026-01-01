Trình diễn ánh sáng chào năm mới 2026 tại Bắc Kinh
Màn trình diễn đặc sắc diễn ra trong lễ đón năm mới tại đoạn Vạn Lý Trường Thành Juyongguan, Cư Dung Quan, ở Bắc Kinh vào thời khắc chuyển giao từ năm 2025 sang 2026.
Đúng thời khắc Big Ben ngân lên 12 tiếng chuông thiêng liêng, bầu trời London rực sáng bởi những màn pháo hoa bắn lên từ vòng quay London Eye, mở ra khoảnh khắc chuyển giao năm mới đầy ấn tượng tại thủ đô nước Anh.
Từng có những thời điểm hoạt động bán sách cũ ven bờ sông Seine rơi vào khủng hoảng, chẳng hạn đại dịch Covid-19 từng khiến những người bán sách tại đây lao đao. Nhưng sau những thời điểm khó khăn nhất, các quầy sách cũ vẫn mở cửa trở lại, tiếp nối truyền thống gần 500 năm của chợ sách nằm bên bờ sông Seine của Paris, Pháp.
Một giáo viên ở miền Đông Trung Quốc đã phạt những học sinh đi muộn nhảy theo ca khúc Mistake (Sai lầm). Màn trình diễn này sau đó đã gây sốt trên mạng xã hội.
Sáng 30/12, hàng chục khách hàng lo lắng, bức xúc tập trung trước chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Trước đó, băng trộm đã đột nhập vào khu vực có hàng nghìn két an toàn chứa đồ của khách hàng, lấy đi số tiền và tài sản ước tính lên tới hàng chục triệu euro.
Để tạo hiệu ứng chờ đón chương trình Gala Xuân 2026 đón Tết âm lịch, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) thực hiện, các công trình nổi bật tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bắt đầu trình diễn ánh sáng.
Triển lãm đèn lồng đang diễn ra tại Triển lãm Flower Expo Park ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc. Triển lãm vừa khai mạc ngày 27/12 để chào đón năm mới 2026. Sự kiện được chia thành 5 khu trưng bày theo chủ đề, giới thiệu hơn 100 cụm đèn lồng cỡ lớn. Nổi bật trong số này là nhóm tượng ngựa phi nước đại cao tới 13 m cùng nhiều mẫu đèn lồng lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại.
Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Tháp Bầu Trời (New Zealand) để cùng đếm ngược thời khắc giao thừa, trước khi bầu trời rực sáng với màn pháo hoa bắn từ đỉnh tháp.
Tại Seoul (Hàn Quốc), lễ đánh chuông truyền thống kết hợp đếm ngược chào năm mới diễn ra trang trọng tại Tháp chuông Bosingak. Trong khi đó, ở Tokyo (Nhật Bản), đám đông đang tập trung về chùa Zojo-ji để tham gia nghi lễ giao thừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của xứ sở hoa anh đào.
Vào 23h giờ Hà Nội, những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm 2026 đã thắp sáng bầu trời quanh Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia) và tòa nhà Taipei 101 tại Đài Bắc.
