Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Cap vo chong thiet mang khi co ngan ke xa sung tai Australia hinh anh

Cặp vợ chồng thiệt mạng khi cố ngăn kẻ xả súng tại Australia

16:25 16/12/2025 16:25 16/12/2025 Thế giới 1.5K

Đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng ông Gurman mở cửa xe, lao tới quật ngã đối tượng xuống lòng đường, tước vũ khí và giằng khẩu súng trường khỏi tay tên khủng bố 50 tuổi. Tuy nhiên Akram - tay súng còn lại - đã nhặt thêm một khẩu súng khác và sát hại cặp vợ chồng ở cự ly gần.

'Nguoi hung' tay khong vat nga, tuoc vu khi tu tay sung tai Australia hinh anh

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia

19:06 14/12/2025 19:06 14/12/2025 Thế giới 14.2K

Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

May bay lao xuong de bep o to tren cao toc My hinh anh

Máy bay lao xuống đè bẹp ô tô trên cao tốc Mỹ

21:58 10/12/2025 21:58 10/12/2025 Thế giới 2.5K

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã đáp trúng một chiếc ôtô đang di chuyển trên đường cao tốc ở bang Florida, Mỹ. Người điều khiển chiếc ô tô - một phụ nữ 57 tuổi - bị thương nhẹ. Phi công và hành khách trên máy bay không bị thương. Vụ việc khiến ô tô bị hỏng nặng, máy bay bị dập phần mũi và bánh đáp.

Hien truong chay toa nha van phong o Indonesia hinh anh

Hiện trường cháy tòa nhà văn phòng ở Indonesia

21:05 9/12/2025 21:05 9/12/2025 Thế giới

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa nhà bảy tầng ở Jakarta (Indonesia), khiến 20 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa lan nhanh từ tầng trệt vào giữa trưa. Các video hiện trường cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.

Khoanh khac dong dat manh lam rung chuyen Nhat Ban hinh anh

Khoảnh khắc động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản

14:20 9/12/2025 14:20 9/12/2025 Thế giới

Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý