Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.