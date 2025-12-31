Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Belarus he lo to hop ten lua sieu vuot am Oreshnik hinh anh

Belarus hé lộ tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik

19:05 30/12/2025 19:05 30/12/2025 Thế giới 2.0K

Ngày 30/12, Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, trong đó có xe chỉ huy, xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống, đang di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết trong một khu rừng. Các binh sĩ sau đó phủ lưới ngụy trang để che giấu khí tài.

Trung Quoc pho dien suc manh ten lua YJ-20 phong tu tau tang hinh hinh anh

Trung Quốc phô diễn sức mạnh tên lửa YJ-20 phóng từ tàu tàng hình

17:15 30/12/2025 17:15 30/12/2025 Thế giới

Video do kênh truyền thông của Hải quân Trung Quốc công bố ngày 28/12 cho thấy tên lửa YJ-20 được phóng từ một ống phóng thẳng đứng (VLS) ở khu vực đuôi tàu Type 055 Vô Tích. Tên lửa sử dụng phương thức phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt.

My khong kich IS o Nigeria hinh anh

Mỹ không kích IS ở Nigeria

10:15 26/12/2025 10:15 26/12/2025 Thế giới 3.3K

Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.

'Thanh pho tuong lai' o Trung Quoc hinh anh

'Thành phố tương lai' ở Trung Quốc

09:13 22/12/2025 09:13 22/12/2025 Thế giới

Cặp du khách Anh Joel và Emilia không giấu nổi sự kinh ngạc khi trải nghiệm Thâm Quyến hiện đại: robot pha cà phê tạo hình nghệ thuật, taxi tự lái, đặt gelato và nhận hàng bằng drone.

Ukraine tan cong tau cho dau Nga hinh anh

Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga

09:27 20/12/2025 09:27 20/12/2025 Thế giới 1.6K

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên vùng biển trung lập thuộc Địa Trung Hải, cách lãnh thổ Ukraine hơn 2.000 km và được mô tả là chưa có tiền lệ.

Con mua vang nhuom do bai bien cua Iran hinh anh

Cơn mưa vàng nhuộm đỏ bãi biển của Iran

14:45 19/12/2025 14:45 19/12/2025 Thế giới 1.3K

Những cơn mưa hiếm hoi trong tuần này đã biến bãi biển Đỏ nằm trên đảo Hormuz, miền nam Iran, thành khung cảnh lạ lẫm. Đất đỏ theo dòng nước chảy ra biển, nhuộm vùng nước ven bờ thành sắc đỏ sẫm.

Roi may bay, ca gia dinh tay dua noi tieng nguoi My thiet mang hinh anh

Rơi máy bay, cả gia đình tay đua nổi tiếng người Mỹ thiệt mạng

08:00 19/12/2025 08:00 19/12/2025 Thế giới 1.3K

Chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna C550 rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 18/12, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có tay đua Greg Biffle và các thành viên trong gia đình ông. Vợ của ông đã gửi tin nhắn ám ảnh cho mẹ ruột ngay trước vụ tai nạn máy bay rơi. “Chúng tôi suy sụp hoàn toàn. Trái tim chúng tôi tan vỡ", bà nghẹn ngào chia sẻ.

FSB xu ly ba lo bom cua nu sinh suyt bi lua thanh 'ke danh bom tu sat' hinh anh

FSB xử lý ba lô bom của nữ sinh suýt bị lừa thành 'kẻ đánh bom tự sát'

21:49 18/12/2025 21:49 18/12/2025 Thế giới 1.5K

Ngày 18/12, một nữ sinh 16 tuổi bị lừa mang chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô vào trung tâm thành phố Volgodonsk (Nga). Video từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.

Cap vo chong thiet mang khi co ngan ke xa sung tai Australia hinh anh

Cặp vợ chồng thiệt mạng khi cố ngăn kẻ xả súng tại Australia

16:25 16/12/2025 16:25 16/12/2025 Thế giới 1.5K

Đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng ông Gurman mở cửa xe, lao tới quật ngã đối tượng xuống lòng đường, tước vũ khí và giằng khẩu súng trường khỏi tay tên khủng bố 50 tuổi. Tuy nhiên Akram - tay súng còn lại - đã nhặt thêm một khẩu súng khác và sát hại cặp vợ chồng ở cự ly gần.

'Nguoi hung' tay khong vat nga, tuoc vu khi tu tay sung tai Australia hinh anh

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia

19:06 14/12/2025 19:06 14/12/2025 Thế giới 14.3K

Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý