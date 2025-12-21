Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nguoi hung' tay khong vat nga, tuoc vu khi tu tay sung tai Australia hinh anh

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia

19:06 14/12/2025 19:06 14/12/2025 Thế giới 14.2K

Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

May bay lao xuong de bep o to tren cao toc My hinh anh

Máy bay lao xuống đè bẹp ô tô trên cao tốc Mỹ

21:58 10/12/2025 21:58 10/12/2025 Thế giới 2.5K

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã đáp trúng một chiếc ôtô đang di chuyển trên đường cao tốc ở bang Florida, Mỹ. Người điều khiển chiếc ô tô - một phụ nữ 57 tuổi - bị thương nhẹ. Phi công và hành khách trên máy bay không bị thương. Vụ việc khiến ô tô bị hỏng nặng, máy bay bị dập phần mũi và bánh đáp.

Hien truong chay toa nha van phong o Indonesia hinh anh

Hiện trường cháy tòa nhà văn phòng ở Indonesia

21:05 9/12/2025 21:05 9/12/2025 Thế giới

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa nhà bảy tầng ở Jakarta (Indonesia), khiến 20 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa lan nhanh từ tầng trệt vào giữa trưa. Các video hiện trường cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.

Khoanh khac dong dat manh lam rung chuyen Nhat Ban hinh anh

Khoảnh khắc động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản

14:20 9/12/2025 14:20 9/12/2025 Thế giới

Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.

Man trinh dien cua truc thang va may bay chien trong le dieu binh Lao hinh anh

Màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến trong lễ diễu binh Lào

10:02 2/12/2025 10:02 2/12/2025 Thế giới 4.9K

Chương trình tái hiện sức mạnh của lực lượng quốc phòng - an ninh, các bộ ngành cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc Lào. Điểm nhấn còn có màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến đấu trên bầu trời Vientiane, trong đó dàn trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số '50' biểu trưng cho 50 năm Quốc khánh và cờ khẩu hiệu 'Tinh thần 2/12 muôn năm'.

Lu lut tai Indonesia khien it nhat 442 nguoi thiet mang hinh anh

Lũ lụt tại Indonesia khiến ít nhất 442 người thiệt mạng

18:44 1/12/2025 18:44 1/12/2025 Thế giới 1.9K

Lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

