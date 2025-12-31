Học sinh đi muộn nhảy cho cả lớp xem gây bão ở Trung Quốc
Một giáo viên ở miền Đông Trung Quốc đã phạt những học sinh đi muộn nhảy theo ca khúc Mistake (Sai lầm). Màn trình diễn này sau đó đã gây sốt trên mạng xã hội.
Sáng 30/12, hàng chục khách hàng lo lắng, bức xúc tập trung trước chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Trước đó, băng trộm đã đột nhập vào khu vực có hàng nghìn két an toàn chứa đồ của khách hàng, lấy đi số tiền và tài sản ước tính lên tới hàng chục triệu euro.
Từ ngày 21/12, Tuần duyên Mỹ đã ra lệnh yêu cầu tàu Bella 1 dừng lại, khi tàu này hoạt động trên vùng biển gần Venezuela. Dù vậy, Bella 1 không hợp tác và vẫn né tránh Tuần duyên Mỹ trong suốt những ngày qua dẫn đến cuộc truy đuổi đã kéo dài gần một tuần.
Ngày 30/12, Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, trong đó có xe chỉ huy, xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống, đang di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết trong một khu rừng. Các binh sĩ sau đó phủ lưới ngụy trang để che giấu khí tài.
Video do kênh truyền thông của Hải quân Trung Quốc công bố ngày 28/12 cho thấy tên lửa YJ-20 được phóng từ một ống phóng thẳng đứng (VLS) ở khu vực đuôi tàu Type 055 Vô Tích. Tên lửa sử dụng phương thức phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt.
Ngày 28/12, một đoàn tàu chở 250 người bị trật bánh, một số toa lao xuống hẻm núi ở miền nam Mexico, khiến ít nhất 13 người chết, gần 100 người bị thương.
Trận động đất mạnh 7 độ vừa xảy ra ngoài khơi vùng đông bắc Đài Loan (Trung Quốc) trong tối 27/12, dư chấn có thể cảm nhận rõ tại thành phố Đài Bắc, nhiều tòa nhà đã bị rung lắc.
Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.
Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12, cách thức tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều nét mới mẻ, thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Saudi Arabia, quốc gia vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt và những sa mạc mênh mông, đang trải qua một hiện tượng thời tiết hiếm thấy khi tuyết rơi, mưa lớn kèm theo nhiệt độ giảm sâu.
Chiều 22/12, quân đội Thái Lan đã tập kích bằng đạn pháo vào 2 tòa nhà được cho là các ổ lừa đảo tại thành phố biên giới Poipet (Campuchia). Các băng đảng lừa đảo Trung Quốc - Campuchia đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi khu vực Poipet.