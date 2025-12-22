Hoàng tử George phục vụ bữa trưa cho người vô gia cư
Thái tử Anh William vừa đưa con trai cả - Hoàng tử George - đến tham gia hoạt động tình nguyện tại tổ chức hỗ trợ người vô gia cư The Passage.
Cặp du khách Anh Joel và Emilia không giấu nổi sự kinh ngạc khi trải nghiệm Thâm Quyến hiện đại: robot pha cà phê tạo hình nghệ thuật, taxi tự lái, đặt gelato và nhận hàng bằng drone.
Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên vùng biển trung lập thuộc Địa Trung Hải, cách lãnh thổ Ukraine hơn 2.000 km và được mô tả là chưa có tiền lệ.
Những cơn mưa hiếm hoi trong tuần này đã biến bãi biển Đỏ nằm trên đảo Hormuz, miền nam Iran, thành khung cảnh lạ lẫm. Đất đỏ theo dòng nước chảy ra biển, nhuộm vùng nước ven bờ thành sắc đỏ sẫm.
Chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna C550 rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 18/12, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có tay đua Greg Biffle và các thành viên trong gia đình ông. Vợ của ông đã gửi tin nhắn ám ảnh cho mẹ ruột ngay trước vụ tai nạn máy bay rơi. “Chúng tôi suy sụp hoàn toàn. Trái tim chúng tôi tan vỡ", bà nghẹn ngào chia sẻ.
Ngày 18/12, một nữ sinh 16 tuổi bị lừa mang chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô vào trung tâm thành phố Volgodonsk (Nga). Video từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.
Phim tài liệu làm về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa tung trailer đầu tiên. Bà Melania là giám đốc sản xuất của dự án phim xoay quanh chính bà.
Ngày 16/12, Nga khẳng định không có tàu ngầm hay tàu mặt nước nào của Hạm đội Biển Đen ở quân cảng Novorossiysk bị hư hại sau cuộc tập kích bằng tàu lặn không người lái do Ukraine tiến hành một ngày trước đó.
Một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ đã rơi tại khu vực trung tâm Mexico vào ngày 15/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra trong lúc máy bay đang cố gắng thực hiện hạ cánh khẩn cấp.
Đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng ông Gurman mở cửa xe, lao tới quật ngã đối tượng xuống lòng đường, tước vũ khí và giằng khẩu súng trường khỏi tay tên khủng bố 50 tuổi. Tuy nhiên Akram - tay súng còn lại - đã nhặt thêm một khẩu súng khác và sát hại cặp vợ chồng ở cự ly gần.
Dù không mang vũ khí và chỉ có một mình, ông Reuven Morrison, ném gạch về phía Sajid khi hắn tháo chạy về cầu vượt để bảo vệ cộng động. Con gái ông, Sheina Gutnick, nhận ra cha mình ngay khi xem đoạn phim ghi lại khoảnh khắc ông lao về phía tay súng.