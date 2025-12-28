Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Roi may bay, ca gia dinh tay dua noi tieng nguoi My thiet mang hinh anh

Rơi máy bay, cả gia đình tay đua nổi tiếng người Mỹ thiệt mạng

08:00 19/12/2025 08:00 19/12/2025 Thế giới 1.3K

Chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna C550 rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 18/12, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có tay đua Greg Biffle và các thành viên trong gia đình ông. Vợ của ông đã gửi tin nhắn ám ảnh cho mẹ ruột ngay trước vụ tai nạn máy bay rơi. “Chúng tôi suy sụp hoàn toàn. Trái tim chúng tôi tan vỡ", bà nghẹn ngào chia sẻ.

FSB xu ly ba lo bom cua nu sinh suyt bi lua thanh 'ke danh bom tu sat' hinh anh

FSB xử lý ba lô bom của nữ sinh suýt bị lừa thành 'kẻ đánh bom tự sát'

21:49 18/12/2025 21:49 18/12/2025 Thế giới 1.4K

Ngày 18/12, một nữ sinh 16 tuổi bị lừa mang chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô vào trung tâm thành phố Volgodonsk (Nga). Video từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.

Cap vo chong thiet mang khi co ngan ke xa sung tai Australia hinh anh

Cặp vợ chồng thiệt mạng khi cố ngăn kẻ xả súng tại Australia

16:25 16/12/2025 16:25 16/12/2025 Thế giới 1.5K

Đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng ông Gurman mở cửa xe, lao tới quật ngã đối tượng xuống lòng đường, tước vũ khí và giằng khẩu súng trường khỏi tay tên khủng bố 50 tuổi. Tuy nhiên Akram - tay súng còn lại - đã nhặt thêm một khẩu súng khác và sát hại cặp vợ chồng ở cự ly gần.

'Nguoi hung' tay khong vat nga, tuoc vu khi tu tay sung tai Australia hinh anh

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia

19:06 14/12/2025 19:06 14/12/2025 Thế giới 14.3K

Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

May bay lao xuong de bep o to tren cao toc My hinh anh

Máy bay lao xuống đè bẹp ô tô trên cao tốc Mỹ

21:58 10/12/2025 21:58 10/12/2025 Thế giới 2.5K

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã đáp trúng một chiếc ôtô đang di chuyển trên đường cao tốc ở bang Florida, Mỹ. Người điều khiển chiếc ô tô - một phụ nữ 57 tuổi - bị thương nhẹ. Phi công và hành khách trên máy bay không bị thương. Vụ việc khiến ô tô bị hỏng nặng, máy bay bị dập phần mũi và bánh đáp.

Hien truong chay toa nha van phong o Indonesia hinh anh

Hiện trường cháy tòa nhà văn phòng ở Indonesia

21:05 9/12/2025 21:05 9/12/2025 Thế giới

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa nhà bảy tầng ở Jakarta (Indonesia), khiến 20 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa lan nhanh từ tầng trệt vào giữa trưa. Các video hiện trường cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.

Khoanh khac dong dat manh lam rung chuyen Nhat Ban hinh anh

Khoảnh khắc động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản

14:20 9/12/2025 14:20 9/12/2025 Thế giới

Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.

