Hiện trường vụ tàu trật bánh ở Mexico
Ngày 28/12, một đoàn tàu chở 250 người bị trật bánh, một số toa lao xuống hẻm núi ở miền nam Mexico, khiến ít nhất 13 người chết, gần 100 người bị thương.
Trận động đất mạnh 7 độ vừa xảy ra ngoài khơi vùng đông bắc Đài Loan (Trung Quốc) trong tối 27/12, dư chấn có thể cảm nhận rõ tại thành phố Đài Bắc, nhiều tòa nhà đã bị rung lắc.
Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.
Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12, cách thức tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều nét mới mẻ, thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Saudi Arabia, quốc gia vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt và những sa mạc mênh mông, đang trải qua một hiện tượng thời tiết hiếm thấy khi tuyết rơi, mưa lớn kèm theo nhiệt độ giảm sâu.
Chiều 22/12, quân đội Thái Lan đã tập kích bằng đạn pháo vào 2 tòa nhà được cho là các ổ lừa đảo tại thành phố biên giới Poipet (Campuchia). Các băng đảng lừa đảo Trung Quốc - Campuchia đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi khu vực Poipet.
Chính quyền Myanmar khẳng định kiên quyết phá dỡ các trại lừa đảo, động thái này được tiến hành trong bối cảnh Washington tuyên bố đã điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực.
Cặp du khách Anh Joel và Emilia không giấu nổi sự kinh ngạc khi trải nghiệm Thâm Quyến hiện đại: robot pha cà phê tạo hình nghệ thuật, taxi tự lái, đặt gelato và nhận hàng bằng drone.
Thái tử Anh William vừa đưa con trai cả - Hoàng tử George - đến tham gia hoạt động tình nguyện tại tổ chức hỗ trợ người vô gia cư The Passage.
Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên vùng biển trung lập thuộc Địa Trung Hải, cách lãnh thổ Ukraine hơn 2.000 km và được mô tả là chưa có tiền lệ.
Những cơn mưa hiếm hoi trong tuần này đã biến bãi biển Đỏ nằm trên đảo Hormuz, miền nam Iran, thành khung cảnh lạ lẫm. Đất đỏ theo dòng nước chảy ra biển, nhuộm vùng nước ven bờ thành sắc đỏ sẫm.